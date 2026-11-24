Автоматика прервала 37-минутное торможение раньше времени, но зонд выполнил около 77% запланированного изменения скорости и сохранил устойчивую орбиту

21 ноября европейско-японская миссия BepiColombo успешно вышла на орбиту Меркурия, несмотря на сбой во время ключевого тормозного манёвра. Двигатели аппарата должны были работать 37 минут, но автоматика досрочно прервала включение, после чего станция перешла в безопасный режим. По данным Европейского космического агентства (ESA), удалось выполнить около 77% запланированного изменения скорости — этого оказалось достаточно, чтобы аппарат остался на устойчивой орбите планеты.

После восстановления связи специалисты подтвердили, что BepiColombo находится у Меркурия, а затем проанализировали параметры его траектории. Причину преждевременного завершения манёвра связали с программным сбоем в системе управления ориентацией аппарата и работой двигателей.

ESA расследует инцидент совместно с производителем космического аппарата Airbus и японским агентством аэрокосмических исследований JAXA.

Источник изображения: ESA

Несмотря на отклонение от первоначального плана, дальнейшую последовательность манёвров уже адаптировали к фактической траектории. Аппарат движется по орбите с периодом около 75 часов вместо запланированных 58 часов, однако дополнительные включения двигателей не потребуются. По оценке ESA, изменение траектории не повлияет на отделение двух научных орбитальных аппаратов, намеченное на 9 декабря.

BepiColombo состоит из европейского орбитального аппарата Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японского Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio). После разделения они будут изучать поверхность и внутреннее строение Меркурия, его магнитное поле и окружающую космическую среду. Защищающий Mio экран MOSIF останется прикреплённым к MPO до 16 декабря.

Выход на орбиту стал важным этапом восьмилетнего перелёта к Меркурию. После отделения аппаратов MPO продолжит серию тормозных манёвров, чтобы к марту 2027 года выйти на целевую научную орбиту. Начало научной программы миссии запланировано на апрель 2027 года.