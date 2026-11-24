Northrop Grumman заказала шестой запуск Falcon 9 для Cygnus: собственная ракета Antares 330 всё ещё не готова

Northrop Grumman заказала у SpaceX уже шестой запуск ракеты Falcon 9 для грузового корабля Cygnus. Об этом сообщил вице-президент компании по гражданским космическим программам и науке Дэйв Шиллер на пресс-конференции перед миссией NG-25, старт которой запланирован на 29 ноября с мыса Канаверал.

NG-25 станет уже пятым кораблём Cygnus, который отправится к Международной космической станции на Falcon 9 после прекращения полётов предыдущей версии Antares 230+. На этой ракете ранее стартовали миссии NG-20, NG-21, NG-23 и NG-24. Шестой заказанный запуск продлевает зависимость Northrop от инфраструктуры SpaceX, пока разработка нового носителя продолжается.

Источник изображения: Sawyer Rosenstein / NASA

О сроках готовности Antares 330 Шиллер сообщил лишь в общих выражениях. По его словам, «компания добилась значимого прогресса в разработке», однако график может меняться по мере испытаний и дальнейшей работы над ракетой. Даты первого запуска, состояния готовности отдельных компонентов и планов испытаний представитель Northrop не раскрыл.

Компания также не исключает дальнейшего использования других носителей. Northrop продолжает согласовывать с NASA и поставщиками запусков график полётов Cygnus и заявляет, что не ожидает перерывов в доступности ракет для своих грузовых миссий.

При ближайшем запуске NG-25 корабль Cygnus XL имени астронавта Джеймса Ловелла доставит на МКС около 5 тонн груза. В него входят оборудование станции, научные эксперименты и другие материалы. Стыковка со станцией запланирована на 1 декабря: экипаж захватит корабль манипулятором Canadarm2 и пристыкует его к модулю Unity.

Отдельной проблемой в программе остаётся миссия NG-22. В марте 2025 года при транспортировке к месту запуска был повреждён контейнер с герметичным грузовым модулем корабля, а последующая проверка выявила повреждения самого модуля. Полёт, первоначально намеченный на июнь 2025 года, отменили. Northrop по-прежнему планирует отправить NG-22 на МКС после ремонта, но не называет сроков возвращения миссии в график.