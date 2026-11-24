Два парогенератора для реактора будущего: «Росатом» собрал ключевые компоненты для МБИР

На заводе «ЗиО-Подольск» в Московской области завершили изготовление второго парогенератора для исследовательского реактора МБИР («Многоцелевой быстрый исследовательский реактор»). Последнюю партию оборудования отправили на строительную площадку ГНЦ НИИАР в Ульяновской области. Первый парогенератор доставили туда в октябре.

Всего в составе установки предусмотрено два парогенератора обратного типа. Их конструкция отличается от оборудования, применяемого на атомных электростанциях с реакторами ВВЭР. Каждый аппарат состоит из трех модулей, что позволяет сократить пространство, необходимое для его размещения внутри реакторной установки.

Технологическое решение основано на конструкции парогенератора реактора БОР-60, который эксплуатируется на площадке НИИАР с 1969 года. В таких аппаратах натриевый теплоноситель проходит внутри теплообменных трубок, а вода и перегретый пар циркулируют в межтрубном пространстве. Опыт эксплуатации БОР-60 подтвердил надежность этой схемы.

МБИР сооружают для проведения исследований в области реакторных технологий, изучения поведения материалов в экстремальных условиях и разработки перспективных ядерных энергетических установок. Реактор также позволит проводить испытания, связанные с замыканием ядерного топливного цикла и развитием двухкомпонентной атомной энергетики.

Проект реализуется «Росатомом» в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Ожидается, что научная установка станет одной из ключевых площадок для исследований, необходимых при создании реакторов четвертого поколения.