Вычислительная инфраструктура AgTech будет передавать тепловые отходы теплицам, а воду из замкнутой системы охлаждения планируют направлять на орошение

В США представили проект дата-центра, который будет отапливать теплицы на площади до 65 гектаров

Компания Ecoasis AgTech Park представила проект комплекса в городе Пуэбло, штат Колорадо, который объединит дата-центр и теплицы на участке площадью 272 акра (около 110 гектаров). Под тепличное хозяйство планируют отвести до 160 акров (около 65 гектаров), а вычислительная инфраструктура займёт не более 10% всей территории. Тепло, выделяемое работающим оборудованием, предполагается использовать для обогрева теплиц.

Вторая часть проекта связана с водоснабжением. Дата-центр должен использовать замкнутую систему охлаждения, в которой вода циркулирует повторно, а затем будет поступать в систему орошения теплиц. Окончательные параметры охлаждения и водопользования ещё предстоит согласовать с властями округа: заявка на реализацию проекта находится на рассмотрении.

Для строительства выбрали участок на пересечении межштатной автомагистрали, который уже приобрели. Начать строительство рассчитывают весной 2027 года, а первые объекты планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2028 года. Комплекс будут возводить поэтапно в течение 4 лет.

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Повторное использование тепла дата-центров уже применяется в Европе, особенно в странах Северной Европы, где существуют развитые сети централизованного теплоснабжения. Например, Microsoft сотрудничает с финской энергетической компанией Fortum: тепло от 2 запланированных дата-центров должно покрывать около 40% потребностей в централизованном отоплении городов Эспоо, Кауниайнен и Киркконумми. В остальных странах подобные проекты встречаются реже.

Проект в Пуэбло должен объединить обе инфраструктуры на одной площадке: дата-центр будет обеспечивать вычислительные мощности, а тепличное хозяйство — использовать выделяемое им тепло и воду из системы охлаждения. Однако пока это планируемый комплекс, а не действующий объект: его окончательная конфигурация зависит от согласования водных и технических параметров.