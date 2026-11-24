На операторов и хостеров приходится до 9% кибератак в России, хотя раньше было около 1%

Взломали одного — проблемы у всех: «Ростелеком» рассказал о кратном росте кибератак на российских операторов ⁠ 5

На телеком-операторов и хостинг-провайдеров приходится от 3% до 9% всех кибератак, направленных на российскую инфраструктуру. Об этом заявил старший вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности «Ростелекома» Алексей Чугунов на Пиринговом форуме. По его словам, раньше доля таких атак составляла около 1%, но в последнее время заметно выросла. Приведённые цифры представляют собой сводную статистику исследований нескольких участников рынка кибербезопасности.

Отдельную угрозу представляют атаки через подрядчиков телеком-компаний. По оценке Чугунова, на их долю приходится от 9% до 33% случаев проникновения в инфраструктуру операторов. В качестве возможных точек входа он назвал сервисные центры и внешние офисы продаж, сотрудники которых могут иметь доступ к биллинговым системам.

Чугунов также предупредил, что взлом одного оператора способен создать угрозу для других компаний отрасли. Сети тесно связаны между собой благодаря пиринговым соединениям, поэтому проникновение злоумышленников в инфраструктуру одного участника может стать отправной точкой для дальнейшего распространения атаки.

По словам представителя «Ростелекома», если в результате кибератаки будет повреждена инфраструктура одного оператора, последствия могут затронуть и другие сети. Таким образом, уязвимость отдельной компании превращается в потенциальную проблему для всей телекоммуникационной отрасли.