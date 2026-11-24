NASA заключило контракты на $1,3 млрд, чтобы заранее закупить запуски ракет и услуги орбитальных буксиров для доставки грузов к Луне. Агентство меняет привычный подход: вместо того чтобы заказывать транспорт под каждую конкретную миссию, оно формирует запас доступных перевозочных мощностей, а затем будет подбирать к ним научные приборы, спутники и другие грузы. О шести заданиях в рамках программы Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR) рассказал руководитель транспортного направления лунной программы NASA Марк Визе.

Для запусков выбраны три ракеты: Falcon 9 компании SpaceX, New Glenn компании Blue Origin и Terran R компании Relativity Space. Последняя ещё не летала — её первый запуск ожидается в 2027 году. Орбитальные буксиры, которые должны доставлять грузы после выведения на орбиту, предоставят Blue Origin, Firefly Aerospace, Impulse Space и Quantum Space.

Одно из шести заданий стоимостью $185 млн предусматривает запуск двух спутников миссии CAPSTONE 02 в 2027–2028 годах. Они продолжат работу первой миссии CAPSTONE, проверяя навигацию и связь в окололунном пространстве. Для запуска используют Falcon 9, а за интеграцию миссии отвечает Arrow Science and Technology. Орбитальный буксир Ranger предоставит Quantum Space.

Источник изображения: Impulse Space

Вторая миссия на Falcon 9 доставит группу спутников связи Altus, разработанных Intuitive Machines. Главным подрядчиком и интегратором выступит Impulse Space, а для доставки аппаратов может быть использован её буксир Mira. NASA рассчитывает разместить несколько спутников в рамках одного запуска, чтобы не занимать ими места в будущих миссиях программы коммерческой доставки грузов на Луну CLPS.

Три следующих задания связаны с ракетой New Glenn. В одном случае буксир Elytra компании Firefly Aerospace доставит к Луне три небольших посадочных аппарата MoonFall, разработанных Лабораторией реактивного движения NASA. Они должны исследовать поверхность, перемещаясь между выбранными точками короткими прыжками. Использование буксира позволит сохранить больше топлива самих аппаратов для работы у поверхности. В двух других миссиях применят буксиры Blue Ring компании Blue Origin. Один из них, помимо основной полезной нагрузки NASA, должен испытать систему связи со спутниками в окололунном пространстве.

Шестое задание предусматривает запуск ракеты Terran R с орбитальным буксиром Helios и лунным посадочным аппаратом компании Impulse Space. Миссия станет демонстрацией доставки увеличенной полезной нагрузки на поверхность Луны. Конкретный груз NASA пока не выбрало: агентство рассматривает несколько вариантов и намерено оценить результаты испытания перед принятием дальнейших решений.

В NASA рассчитывают, что новая схема ускорит создание транспортной инфраструктуры для постоянного присутствия на Луне. Первый этап программы Moon Base рассчитан до 2029 года и включает демонстрацию технологий и научные эксперименты, необходимые для работы в лунных условиях. Заранее закупленные ракеты и буксиры должны позволить агентству быстрее отправлять подготовленные грузы, не подстраивая каждую миссию под отдельный заказ запуска. При этом контракты одновременно создают спрос на коммерческие системы, значительная часть которых ещё только разрабатывается.