Команда AliExpress СНГ подвела итоги продаж на платформе носимой электроники в России за третий квартал 2026 года и составила рейтинг самых востребованных устройств. Впервые в первую тройку вошли умные очки: модель Blackview BV300 заняла второе место, уступив только фитнес-браслету Xiaomi Smart Band 10.

В рейтинг попали семь моделей умных часов, два фитнес-браслета Xiaomi и две пары умных очков Blackview. При этом больше всего позиций заняла Amazfit — три модели. По два устройства представили Xiaomi, Huawei и Blackview.

Лидером продаж стал Xiaomi Smart Band 10. На втором месте расположились умные очки Blackview BV300, а третью строчку заняли Huawei Watch GT 6 Pro. Продажи первых двух устройств оказались в 1,6–1,7 раза выше, чем у часов Huawei.

Также в десятку вошли Amazfit Balance 2 и T-Rex 3, умные очки Blackview BV200, OnePlus Watch 4, Xiaomi Smart Band 10 Pro и Huawei Watch FIT 5 Pro. Десятую позицию разделили Amazfit T-Rex 3 Pro и Realme Watch 5 — модели показали одинаковое количество продаж.

Таким образом, результаты квартала показали рост интереса покупателей к новым категориям носимой электроники, в частности к умным очкам, которые впервые оказались среди трех самых продаваемых устройств.