LG и Samsung подали патентные заявки на бытовые стиральные машины, использующие жидкий CO₂ вместо воды. Такая технология позволяет совместить стирку и сушку в одном цикле: после очистки ткани углекислый газ возвращается в газообразное состояние, а бельё практически сразу можно доставать из машины. Пока обе разработки существуют на уровне патентов, тогда как действующие аналоги применяются преимущественно в промышленных прачечных.

Для перевода CO₂ в жидкое состояние требуется давление около 900 psi (примерно 62 бар). Жидкий углекислый газ проникает в ткань и растворяет загрязнения. После завершения цикла давление снижается, CO₂ испаряется, а фильтры удаляют из него собранные загрязнения. Благодаря этому более 90% углекислого газа можно использовать повторно.

Промышленные установки такого типа выпускает американская компания Tersus Solutions с 2009 года. Сейчас её оборудование применяют, в частности, для очистки верхней одежды и экипировки пожарных от опасных загрязнений. Крупнейшая установка компании имеет размеры примерно 3 × 3 × 3 м и обрабатывает до 39 кг за цикл. По данным Tersus, одна загрузка позволяет сэкономить около 300 галлонов (примерно 1135 л) воды по сравнению с обычной стиркой.

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Однако отказ от сушилки не обеспечивает столь же значительной экономии энергии. Очистка CO₂ для повторного использования требует электричества. В отчёте Комиссии по энергетике Калифорнии (California Energy Commission), посвящённом испытаниям технологии совместно с ВМС США, указано, что установка потребляла примерно на 15% меньше энергии, чем оборудование обычных прачечных самообслуживания, и примерно столько же, сколько крупные промышленные стиральные машины. При этом обработка 75 фунтов (около 34 кг) белья занимала около 45 минут.

Для бытовых моделей есть и другие препятствия. Высокое рабочее давление требует размещения сложного оборудования внутри корпуса обычной стиральной машины. Кроме того, сам по себе CO₂ плохо справляется с водорастворимыми загрязнениями. В патенте LG поэтому предусмотрено использование моющих средств и дополнительных компонентов. Samsung предлагает смешивать углекислый газ с другими растворителями, чтобы снизить необходимое давление, но некоторые из рассматриваемых смесей содержат PFAS — стойкие фторорганические соединения, вызывающие экологические опасения.

Наконец, бытовая эксплуатация может оказаться менее эффективной, чем промышленная: семья запускает стирку несколько раз в неделю, тогда как коммерческая установка способна работать практически непрерывно. В Tersus считают более перспективными химчистки и многоквартирные дома. Согласно отчёту калифорнийской комиссии, одна промышленная установка способна заменить 2–3 комплекта коммерческих стиральных и сушильных машин. До появления домашних устройств LG и Samsung предстоит решить вопросы компактности оборудования, энергопотребления и состава растворителей.