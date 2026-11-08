Пользователи ChatGPT жалуются на внезапные блокировки аккаунтов без предупреждения — апелляции отклоняют за минуту

Одна из возможных причин — использование VPN

Пользователи ChatGPT, в том числе подписчики тарифа Pro за $200 в месяц, сообщают о внезапных блокировках аккаунтов. Некоторые утверждают, что не получали ни предупреждений, ни писем с объяснением причин. Вместе с доступом к сервису они теряют историю — переписки, заметки и память.

Пользователи ChatGPT жалуются на внезапные блокировки аккаунтов без предупреждения — апелляции отклоняют за минуту
Источник изображения: ИИ Gemini

Один из таких случаев описали 7 ноября на официальном форуме разработчиков OpenAI. Пользователь с подпиской Pro сообщил, что при входе увидел ошибку account_deactivated, хотя уведомления о блокировке не получал. Он предположил, что причиной могли стать подключения к ChatGPT и Codex через VPN-серверы в разных странах, но подтверждений этому нет. Другой пользователь пожаловался на Reddit, что его аккаунт заблокировали из-за предполагаемой связи с ранее закрытой учётной записью, а апелляцию отклонили примерно через час.

Жалобы продолжились и 8 ноября. Один из пользователей, утверждающий, что платит за ChatGPT около четырёх лет, рассказал, что две его апелляции отклонили автоматически — за несколько минут и примерно за минуту. После этого поддержка, по его словам, отвечала шаблонными сообщениями.

Среди возможных причин блокировки OpenAI называет нарушение правил использования, обход ограничений безопасности, передачу аккаунтов и API-ключей, подозрительную активность и проблемы с подтверждением личности. Также компания предупреждает о риске блокировки при доступе из неподдерживаемых стран. При этом использование VPN само по себе ещё не доказывает нарушение правил.

Похожие проблемы ранее возникли у пользователей Claude: в октябре они также жаловались на блокировки при подключении через VPN. OpenAI пока не объяснила новую волну жалоб и не раскрыла число пострадавших. Неизвестно, связаны ли случаи между собой и сколько среди них ошибочных блокировок.

 

Искусственный интеллектOpenAIChatGPTИсточники:ITHome

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