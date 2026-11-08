Компания Alphabet объявила о приобретении производителя микросхем Qualcomm за $548 миллионов

Пакет акций вырос на фоне перехода чипмейкера в рынок серверных процессоров для ИИ и углубления технологического альянса с Google

Alphabet, материнская компания Google, раскрыла информацию о владении почти тремя миллионами акций производителя микропроцессоров Qualcomm. По данным регуляторного отчёта за третий квартал, стоимость пакета оценивается в $547,9 млн. После публикации данных бумаги Qualcomm подорожали более чем на 3% в предторговых торгах на американской бирже. В документе не указано, когда именно был сформирован портфель и какие стратегические цели преследует инвестор, комментарии обеих компаний также отсутствуют.

Параллельно Alphabet увеличила долю в компании SpaceX, доведя её до$ 555 млн акций против $551,2 млн ранее. Первичное вложение в стартап Илона Маска было сделано в 2015 году через раунд финансирования объёмом $1 миллиард совместно с Fidelity. В то же время сам Qualcomm переживает смешанный период: на прошлой неделе компания проигнорировала ожидания Уолл-стрит по продажам чипов для смартфонов, объяснив просадку слабым потребительским спросом.

Компания Alphabet объявила о приобретении производителя микросхем Qualcomm за $548 миллионов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Несмотря на спад в мобильном сегменте, Qualcomm прогнозирует рост выручки в направлении дата-центров, где производитель активно развивает специализированные процессоры для нейросетей. В октябре прошлого года были представлены модели AI200 и AI250 — первые чипы, созданные специально для запуска больших языковых моделей в серверных инфраструктурах. На текущий момент производитель уже заключил контракт на поставку кастомных ИИ-чипов для компании ByteDance, владеющей платформой TikTok.

Технологический альянс Alphabet и Qualcomm давно охватывает несколько направлений. Чипы Snapdragon обеспечивают работу большинства смартфонов на базе операционной системы Android, а совместные разработки объединяют облачные модели Gemini от Google с автомобильными вычислительными платформами Qualcomm. При этом внутри одного рынка серверных ускорителей компании выступают прямыми конкурентами: Google проектирует собственные процессоры TPU для оптимизации вычислений в собственных дата-центрах, куда теперь целенаправленно выходит Qualcomm.

Формирование значимого финансового интереса совпадает с переходом Qualcomm в высококонкурентный сегмент ИИ-оборудования, что может изменить баланс сил на рынке аппаратных решений для машинного обучения и повлиять на стратегию распределения инвестиций в телекоммуникационном и дата-центровом секторах.

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