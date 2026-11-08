Maxwell Aircraft представила гибридный самолёт-амфибию с электрическим разгоном и дизельными двигателями — дальностью полёта более 1800 км

1500 л. с. при взлёте и 300 л. с. в полёте

Американская компания Maxwell Aircraft представила проект гибридного самолёта-амфибии M1 Hybrid, рассчитанного на перевозку грузов и пассажиров в местах, где нет подходящих аэропортов. Грузовая модификация M1-HC сможет, по расчётам разработчиков, перевозить до 907 кг груза на расстояние более 1850 км. Самолёт сможет садиться как на обычные взлётно-посадочные полосы, так и на воду.

Главная особенность конструкции — гибридная силовая установка, которая использует электрические двигатели на наиболее энергоёмких этапах полёта, а для крейсерского режима — дизельные двигатели, работающие на авиационном топливе Jet A. По замыслу разработчиков, такая схема позволит получить высокую мощность при взлёте и наборе высоты, не устанавливая тяжёлую силовую установку, рассчитанную на постоянную работу с максимальной нагрузкой.

Заявленная максимальная мощность системы при взлёте и наборе высоты — 1500 л. с. В крейсерском режиме суммарная мощность двух двигателей должна снизиться примерно до 300 л. с. Электрическая помощь будет использоваться короткими импульсами, что позволит уменьшить необходимую ёмкость аккумуляторов и их массу. Для дальнего перелёта самолёт будет полагаться преимущественно на топливные двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском.

Грузовая версия получит дверь шириной около 1,5 м, рассчитанную в том числе на погрузку паллет. Maxwell рассчитывает, что M1-HC сможет найти применение в снабжении удалённых населённых пунктов и островов, логистике, спасательных операциях, а также в государственных и оборонных структурах.