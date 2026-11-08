Стартап Phaze позволяет компаниям объединять мощные серверы вместо покупки отдельных ПК, а искусственный интеллект получает доступ к экрану и приложениям через единый протокол управления

Обменные рабочие станции для сотрудников и ИИ-агентов: основатели Parsec привлекли $8,75 млн на новую модель вычислений ⁠ 1

Основатели компании Parsec, которая была приобретена Unity за $320 млн в 2021 году, запустили проект Phaze и закрыли раунд финансирования в размере $8,75 млн.

Компания базируется в штате Юта и предоставляет удалённый доступ к высокопроизводительным рабочим станциям одновременно для людей и автономных ИИ-агентов, предлагая бизнесу альтернативу массовой закупке индивидуальных компьютеров.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Вместо того чтобы каждый сотрудник получал отдельную мощную машину, предприятия смогут формировать общий пул рабочих станций и распределять их по мере необходимости. Для интеграции ИИ-агентов применяется MCP-протокол (открытый стандарт для связи искусственного интеллекта с внешними программами и интерфейсами), который на текущем этапе помечен как экспериментальный.

В ходе публичной демонстрации показан бот в корпоративном мессенджере Slack, самостоятельно принимающий заявку на техническую поддержку, входящий в систему пользователя и передающий задачу живому специалисту при столкновении с нестандартными ошибками. Уровень доступа агентов строго ограничен правами конкретного владельца аккаунта.

Рынок вычислительной инфраструктуры для автономного программного обеспечения демонстрирует устойчивый рост: осенью прошлого года компания Baseten приобрела разработчика изолированных сред Blaxel, а поисковый сервис Perplexity начал использовать миниатюрные настольные компьютеры Mac mini в качестве круглосуточных узлов для агентов. Реальный спрос уже подтверждается рыночными данными — весной текущего года автоматизированные программы способствовали распродаже партии Mac mini в США.

Генеральный директор Phaze Бенджамен Боксер отмечает, что физическое устройство на столе не должно диктовать объём доступных вычислений, что делает централизованное управление ресурсами экономически обоснованным шагом для компаний, стремящихся оптимизировать расходы на оборудование и масштабировать внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы.