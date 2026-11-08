Горный велосипед с крыльями и багажником

Двухподвесный электровелосипед-внедорожник с мотором 130 Н·м и большой батареей 1008 Вт·ч. Представлен Ecobike RX 600 Max SUV 2027 ⁠ 1

Компания Ecobike представила новый электровелосипед RX 600 Max SUV 2027 модельного года — это полноразмерный двухподвес. Предзаказы уже принимаются, поставки ожидаются не раньше апреля 2027 года.

Велосипед получил амортизационную вилку, задний амортизатор SR Suntour, регулируемый подседельный штырь с изменяемой высотой и покрышки Maxxis Rekon. Тормоза — гидравлические Shimano MT401, трансмиссия — 10-скоростная Shimano Cues.

В оснащение RX 600 Max SUV входят передние и задние крылья, подножка, встроенное освещение и багажник. Велосипед оснащен центральным мотором Bafang M430 с крутящим моментом 130 Н·м. Покупателям предложат две версии тяговых батарей, причем ёмкости очень приличные — 900 или 1008 Вт·ч.

За внушительную батарею и двухподвесную конструкцию приходится платить массой: велосипед весит не менее 31,5 кг. Ecobike RX 600 Max SUV представлен в немецком каталоге производителя по цене 4000 евро.