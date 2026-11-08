ИИ-агенты подключились к поиску внеземного разума: SETI автоматизирует работу радиотелескопа

Институт SETI и проект Breakthrough Listen внедрили ИИ-агентов в поиск сигналов внеземных цивилизаций. На радиотелескопе Allen Telescope Array в Северной Калифорнии они могут управлять антеннами, настраивать оборудование, обрабатывать поступающие данные и анализировать результаты наблюдений. Это позволяет автоматизировать значительную часть работы, которую раньше выполняли специалисты.

Радиотелескопы генерируют огромные потоки данных, и потенциально интересные сигналы необходимо выявлять непосредственно во время наблюдений. Новая система использует платформу Nvidia Holoscan: библиотека DAQIRI передаёт данные с датчиков прямо в память графических процессоров, где они обрабатываются без предварительной записи на накопители. Фреймворк CyberEther, разработанный институтом SETI, выполняет обработку сигналов с помощью библиотек Nvidia CUDA-X.

Источник изображения: SETI Institute

За взаимодействие с оборудованием и вычислительными ресурсами отвечает веб-платформа Nexus. Через текстовые команды ИИ-агенты могут следить за потерями пакетов, просматривать спектрограммы в реальном времени и менять алгоритмы обработки. По данным разработчиков, система обрабатывает до 2,4 Тбит/с на ускорителях Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell. Вычисления выполняются непосредственно в обсерватории.

Систему уже применили для обнаружения пульсара в Крабовидной туманности — это первый случай обнаружения такого объекта с помощью ИИ в режиме реального времени. Пульсар представляет собой быстро вращающуюся нейтронную звезду, испускающую периодические импульсы излучения. Теперь команда оценивает возможность использования открытых моделей, включая Nvidia Nemotron, в том числе в обсерваториях, которые в будущем смогут работать без подключения к сети.

Разработчики связывают внедрение ИИ-агентов с изменением самого подхода к поиску внеземного разума. Если технологически развитые цивилизации существуют, то они могут использовать собственные системы искусственного интеллекта. Поэтому астрономы допускают, что однажды обнаруженные сигналы могут оказаться результатом работы не биологических организмов, а инопланетных алгоритмов. Новые инструменты SETI должны помочь искать такие сигналы и быстрее проверять их возможное искусственное происхождение.