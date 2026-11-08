ИИ-агенты подключились к поиску внеземного разума: SETI автоматизирует работу радиотелескопа

Система самостоятельно управляет наблюдениями и анализирует радиосигналы, а её пропускная способность достигает 2,4 Тбит/с

Институт SETI и проект Breakthrough Listen внедрили ИИ-агентов в поиск сигналов внеземных цивилизаций. На радиотелескопе Allen Telescope Array в Северной Калифорнии они могут управлять антеннами, настраивать оборудование, обрабатывать поступающие данные и анализировать результаты наблюдений. Это позволяет автоматизировать значительную часть работы, которую раньше выполняли специалисты.

Радиотелескопы генерируют огромные потоки данных, и потенциально интересные сигналы необходимо выявлять непосредственно во время наблюдений. Новая система использует платформу Nvidia Holoscan: библиотека DAQIRI передаёт данные с датчиков прямо в память графических процессоров, где они обрабатываются без предварительной записи на накопители. Фреймворк CyberEther, разработанный институтом SETI, выполняет обработку сигналов с помощью библиотек Nvidia CUDA-X.

ИИ-агенты подключились к поиску внеземного разума: SETI автоматизирует работу радиотелескопа
Источник изображения: SETI Institute

За взаимодействие с оборудованием и вычислительными ресурсами отвечает веб-платформа Nexus. Через текстовые команды ИИ-агенты могут следить за потерями пакетов, просматривать спектрограммы в реальном времени и менять алгоритмы обработки. По данным разработчиков, система обрабатывает до 2,4 Тбит/с на ускорителях Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell. Вычисления выполняются непосредственно в обсерватории.

Систему уже применили для обнаружения пульсара в Крабовидной туманности — это первый случай обнаружения такого объекта с помощью ИИ в режиме реального времени. Пульсар представляет собой быстро вращающуюся нейтронную звезду, испускающую периодические импульсы излучения. Теперь команда оценивает возможность использования открытых моделей, включая Nvidia Nemotron, в том числе в обсерваториях, которые в будущем смогут работать без подключения к сети.

Разработчики связывают внедрение ИИ-агентов с изменением самого подхода к поиску внеземного разума. Если технологически развитые цивилизации существуют, то они могут использовать собственные системы искусственного интеллекта. Поэтому астрономы допускают, что однажды обнаруженные сигналы могут оказаться результатом работы не биологических организмов, а инопланетных алгоритмов. Новые инструменты SETI должны помочь искать такие сигналы и быстрее проверять их возможное искусственное происхождение.

Предыдущая публикация: 12 млн рублей за большой полноприводный гибрид Geely с мощностью 462 л.с. В Россию привезли Geely Galaxy V900Следующая публикация: TSMC создала потенциальную замену SRAM: новая память BEOL встраивается прямо в процессор и имеет ресурс 100 трлн циклов
Главное
Все новости
6 минут назадAirbus нужно поставить 249 самолётов за два месяца — иначе годовой план останется невыполненным
17 минут назадСША разрешили поставки ускорителей Nvidia H200 китайским компаниям, которых, похоже, даже не существует
29 минут назадNASA объявило о наборе в 25-й отряд астронавтов для лунных программ и орбитальных станций
40 минут назадЯдерный ровер и башня связи: NASA формирует первую сеть инфраструктуры для лунной базы
47 минут назадСоздан цифровой двойник Земли без жизни для поиска инопланетных биосфер
49 минут назад4TSMC создала потенциальную замену SRAM: новая память BEOL встраивается прямо в процессор и имеет ресурс 100 трлн циклов
19:31412 млн рублей за большой полноприводный гибрид Geely с мощностью 462 л.с. В Россию привезли Geely Galaxy V900
19:201Внедорожник Geely Battleship 700 с трехмоторной системой 1129 л. с. и дизельный гибрид Chery: названы лучшие двигатели Китая
Земной микроорганизм размножался 160 дней в условиях подповерхностного Марса — впервые удалось совместить сразу несколько экстремальных факторов19:19Земной микроорганизм размножался 160 дней в условиях подповерхностного Марса — впервые удалось совместить сразу несколько экстремальных факторов Учёные впервые показали, что солелюбивая архея способна размножаться и поддерживать обмен веществ при сочетании низкого давления, почти чистого CO₂, отсутствия кислорода и экстремальной солёности
19:031Двухподвесный электровелосипед-внедорожник с мотором 130 Н·м и большой батареей 1008 Вт·ч. Представлен Ecobike RX 600 Max SUV 2027
18:581Ракета NASA по пути к Луне трижды возмутила ионосферу Земли — возникшие из-за этого ошибки GPS могли затронуть беспилотные автомобили
18:49Производитель гуманоидных роботов Agility Robotics выходит на Nasdaq: компания станет первой в США публичной фирмой, специализирующейся на человекоподобных роботах
Водоплавающий Starship S40 стал первым космическим кораблём, попавшим в новый гигантский ангар GigaBay18:42Водоплавающий Starship S40 стал первым космическим кораблём, попавшим в новый гигантский ангар GigaBay Starship S40 выглядит не лучшим образом
18:223Лизинговые самолёты Boeing и Airbus останутся в России до 2029 года? Минтранс подготовил новый проект постановления
18:054Построенная Росатомом белорусская атомная станция выработала 70 млрд кВт⋅ч электроэнергии
17:486«Яковлеву» — создателю отечественных самолетов МС-21 и Superjet — не грозит банкротство, несмотря на иск «Ижстали»
BYD готова подвинуть Rolls-Royce, Maybach и Bentley. Представлен роскошный BYD Yangwang Altior за $310 000: четыре мотора, золото, нефрит и больше 1000 км на одной заправке17:288BYD готова подвинуть Rolls-Royce, Maybach и Bentley. Представлен роскошный BYD Yangwang Altior за $310 000: четыре мотора, золото, нефрит и больше 1000 км на одной заправке Гибридная роскошь с поддержкой мегаваттной зарядки
17:141Huawei подмяла под себя рынок роутеров в Китае, но самая популярная модель — Xiaomi AX3000T
17:12«Космический феникс»: за пылевым дисков Млечного Пути обнаружен гигантский радиогалактический объект
17:052Средний геном человека содержит 5,3 миллиона генетических отличий от эталона
16:572Урановые кубы доказали, что немецкая атомная программа не смогла выйти на критический режим
16:498Apple ввела строгие лимиты на использование ИИ-инструментов для инженеров: ежедневный бюджет сокращён вдвое на фоне роста затрат на технологии
16:485Спутниковые «тарелки» Starlink начнут продавать в супермаркетах и частных магазинчиках — SpaceX расширяет сеть продаж
16:443ИИ полностью заменил биологов в лаборатории: роботы сами синтезируют и секвенируют ДНК
Миссия по очистке орбиты от мусора провалилась через месяц после запуска16:248Миссия по очистке орбиты от мусора провалилась через месяц после запуска Аппарат Otter 24C компании Starfish Space потерял связь из-за сбоя, сорвав контракт NASA стоимостью $15 млн на инспекцию неработающих спутников
16:212Почти 16 тысяч зеркал и расплавленная соль: Китай запустил самую высокогорную солнечную тепловую электростанцию в мире — на 260 млн кВт·ч в год
16:181Обменные рабочие станции для сотрудников и ИИ-агентов: основатели Parsec привлекли $8,75 млн на новую модель вычислений
16:12Старые лопасти ветряков превращают в графен, нагревая до 2000 °C за секунды
16:101Искусственный интеллект решил 18-летнюю проблему квантовых вычислений — результат проверили в Lean
16:02Компания TSMC рассматривает возможность выхода на рынок микросхем памяти для искусственного интеллекта по запросу Nvidia
15:553Компания Alphabet объявила о приобретении акций производителя микросхем Qualcomm на $548 миллионов
15:48Устаревшее шифрование раскрыто за секунды: ИИ-агенты Google DeepMind ускорили криптоанализ в 1600 раз