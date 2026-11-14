Это и есть настоящий предел? Шарнир складного iPhone Duo начал сдавать после 440 тысяч складываний

Петля складного смартфона Apple iPhone Duo начала терять жёсткость после нескольких недель непрерывных испытаний. В ходе эксперимента CNET устройство уже выдержало около 440 300 складываний и раскладываний, но теперь перестало полностью раскрываться самостоятельно.

Источник изображения: CNET // Matthew Murra

Первые признаки износа заметили примерно на отметке в 390 тысяч циклов. Механизм стал работать менее чётко, исчез характерный звук при раскрытии. Сначала смартфон ещё почти полностью распрямлялся по инерции после того, как испытательная установка прекращала тянуть экран. Однако примерно между 440 000 и 440 300 циклами складывания петля начала останавливаться, оставляя экран под углом около 5–10 градусов. Впрочем, полностью раскрыть смартфон все еще можно — вручную.

При этом как таковой поломки шарнира пока не зафиксировано. Экран работает, другие положения раскрытия фиксируются без проблем, видимых трещин, повреждений дисплея или заметного увеличения складки нет.

Испытания проводят на специальной установке Fold-a-Phone, которая автоматически складывает и раскрывает устройство. По оценке издания, к моменту появления первых проблем смартфон прошёл нагрузку, эквивалентную примерно 12,5 года использования при 100 складываниях в день. Apple официально не раскрывала ресурс механизма складывания iPhone Duo.