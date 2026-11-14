7200 мАч, 80 Вт, компактный экран 6,32 дюйма и 200 Мп. Раскрыты характеристики Oppo Reno 17 Pro и Reno 17

Oppo Reno 17 получит четыре камеры по 50 Мп

Oppo готовится представить в Китае смартфоны Reno 17 и Reno 17 Pro — премьера запланирована на 16 ноября, но инсайдер Digital Chat Station уже раскрыл основные характеристики.

Oppo Reno 16 Pro
Oppo Reno 16 Pro
Источник изображения: Oppo

Reno 17, по данным информатора, получит плоский экран с диагональю 6,56 дюйма и разрешением 1,5K, а также SoC Snapdragon 7 Gen 4. Главной особенностью станет набор из четырех 50-мегапиксельных камер: фронтальной, основной, сверхширокоугольной и в составе перископного объектива с 3,5-кратным оптическим зумом.

Смартфону также приписывают аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Корпус получит металлическую рамку, сканер отпечатков пальцев разместят под экраном.

Скриншот сообщения Digital Chat Station
Скриншот сообщения Digital Chat Station
Источник изображения: Gizmochina

Reno 17 Pro окажется компактнее: ему приписывают плоский экран с диагональю 6,32 дюйма и разрешением 1,5K, а также SoC MediaTek Dimensity 8550 Super. Разрешение главного датчика основной камеры составит 200 Мп. Разрешение остальных модулей (фронтального, со сверхширокоугольным объективом и перископного с 3,5-кратным оптическим зумом) составит 50 Мп. Емкость аккумулятора Pro-версии составит 7200 мА·ч, мощность зарядки — те же 80 Вт.

Обе модели будут доступны с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 либо 512 ГБ флеш-памяти.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Мобильные телефоныOppoИсточники:Gizmochina

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