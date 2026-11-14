Космоплан Dream Chaser получил разрешение садиться на Землю как обычный самолёт

FAA одобрило Sierra Space до 4 возвращений аппарата в год на авиабазу Ванденберг в течение 5 лет — это один из последних регуляторных этапов перед первым полётом

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Sierra Space лицензию на возвращение космоплана Dream Chaser из космоса и посадку на взлётно-посадочную полосу базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Разрешение действует 5 лет и предусматривает до 4 возвращений ежегодно при условии, что конструкция аппарата и профиль миссии не изменятся. FAA объявило о выдаче лицензии 9 ноября, на следующий день Sierra Space подтвердила это решение.

Первый запуск Dream Chaser должен состояться на ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance с космодрома во Флориде. После выхода на орбиту аппарат вернётся и приземлится на полосу Ванденберг. Новая лицензия закрывает регуляторную часть именно посадки, но разрешения на запуск она не заменяет. Дата первого полёта ещё не объявлена.

Место посадки изменилось по сравнению с первоначальным планом. В 2024 году, когда FAA проводило экологическую оценку проекта, Sierra Space предлагала использовать бывшую посадочную полосу космических шаттлов в Космическом центре Кеннеди во Флориде, а Ванденберг рассматривала как запасной вариант. В выданной лицензии теперь указана именно калифорнийская база.

Источник изображения: Sierra Space

Первый космоплан получил имя Tenacity. Он рассчитан на доставку на орбиту около 5500 кг груза и возвращение до 1850 кг. Перед запуском его крылья складываются, чтобы аппарат поместился в головном обтекателе ракеты. После входа в атмосферу Dream Chaser планирует, как самолёт, и садится на взлётно-посадочную полосу. По данным Sierra Space, при возвращении грузы испытывают перегрузку менее 1,5 g, а для посадки подходит любая полоса, достаточная для Boeing 737. Это позволяет возвращать чувствительные эксперименты и оборудование, которые могут пострадать при приводнении в капсуле.

Изначально Dream Chaser разрабатывался в рамках контракта с NASA от 2016 года на снабжение МКС. Однако после неоднократных переносов сроков, в том числе из-за проблем с двигательной установкой, стороны в сентябре 2025 года пересмотрели соглашение. Первый полёт теперь должен пройти как самостоятельная орбитальная миссия: аппарат не будет стыковаться с МКС. Если демонстрация окажется успешной, то NASA сможет позднее заказывать отдельные рейсы для доставки грузов на космическую станцию.

В сентябре Sierra Space заключила соглашения с заказчиками из сферы национальной безопасности и коммерческого сектора, которые также отправят полезную нагрузку в первый полёт вместе с грузами NASA. Названия организаций и состав грузов компания не раскрыла: манифест миссии ещё формируется. Sierra Space ранее ориентировалась на запуск в конце 2026 года, однако подтверждения сохранения этого графика пока нет. Сроки зависят в том числе от доступности ракеты Vulcan Centaur.