«Роскосмос» предложил зарубежным странам отечественные ракетные двигатели

«Роскосмос» готов расширять сотрудничество с другими государствами и обсуждать поставки космической техники, ракетных двигателей и разработку новых космических комплексов. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на встрече с руководителями дипломатических представительств.

По его словам, зарубежным партнёрам предлагают помощь в создании и модернизации национальных спутниковых систем связи, дистанционного зондирования Земли и навигационной инфраструктуры. Также Россия готова предоставлять геоинформационные сервисы и участвовать в проектах по созданию космических ракетных комплексов.

Отдельным направлением сотрудничества может стать передача технологий и локализация производства. «Роскосмос» заинтересован не только в продаже готовых изделий, но и в развитии собственных космических отраслей в странах-партнёрах. В частности, госкорпорация готова помогать им создавать национальные космические агентства, предоставляя экспертную и методическую поддержку.

Россия располагает широкой линейкой ракетных двигателей, которые могли бы представлять интерес для зарубежных заказчиков. Среди наиболее известных — мощные кислородно-керосиновые РД-191 и РД-180, применяемые в ракетах «Ангара» и американских Atlas V соответственно, а также РД-171МВ с тягой около 800 тонн, относящийся к числу самых мощных жидкостных ракетных двигателей в мире. Отдельный интерес представляет РД-0124, предназначенный для верхних ступеней ракет и отличающийся высокой топливной эффективностью.