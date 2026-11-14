Межзвёздная комета 3I/ATLAS получила уникальную световую подпись: её пыль почти полностью состоит из необычного вещества

Российские учёные выяснили, что межзвёздная комета 3I/ATLAS заметно отличается от известных комет Солнечной системы, включая другого межзвёздного гостя — 2I/Borisov.

Исследователи из Крымской астрофизической обсерватории РАН, Института астрономии РАН и Специальной астрофизической обсерватории РАН обнаружили необычную световую подпись её пыли. Частицы рассеивают солнечное излучение совершенно иначе, что может указывать на особый химический состав и внутреннюю структуру вещества, сформировавшегося в другой планетной системе.

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Чтобы объяснить наблюдения, специалисты смоделировали рассеяние света частицами неправильной формы. Наилучшее соответствие полученным данным показала модель, в которой 95% пыли приходится на аморфный углерод, 4,5% — на магнийсодержащие силикаты и ещё 0,5% — на водяной лёд. Фотометрические измерения также выявили необычное сочетание цветов: в коротковолновой части видимого спектра рассеянный свет оказывается более голубым, а в длинноволновой — более красным по сравнению с солнечным излучением.

Наблюдения проводились на трёх российских телескопах диаметром 2, 2,6 и 6 метров. Учёные отмечают, что свойства пыли могут меняться со временем, а сама комета сохраняла высокую пылевую активность даже после прохождения перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты.