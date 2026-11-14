Россия получила новый спутник съемки Земли с разрешением 50 см на пиксель: «КОЭН» передает сигналы в штатном режиме

Частный спутник дистанционного зондирования Земли «КОЭН», запущенный сегодня рано утром с космодрома Восточный, успешно вышел на орбиту и приступил к передаче телеметрии. В компании-разработчике «МТ-Лаб» сообщили, что аппарат работает в штатном режиме.

«КОЭН» стал одним из двух частных спутников, выведенных на орбиту в рамках первого субсидируемого запуска по национальному космическому проекту. Второй аппарат — «Киноспутник» компании «Спутникс». Оба предназначены для получения детализированных снимков земной поверхности: разрешение составляет 0,5 м на пиксель у «КОЭН» и 0,8 м у «Киноспутника».

Спутник «КОЭН» сможет снимать до 15 млн кв. км поверхности в год. Ширина полосы захвата составляет 12 км. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта будут помогать анализировать изображения и формировать практические рекомендации.

Полученные данные планируют использовать в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и государственном контроле. Они позволят следить за ходом строительства, оценивать состояние посевов и прогнозировать урожайность, контролировать инфраструктуру, а также отслеживать использование природных ресурсов и выявлять экологические угрозы.