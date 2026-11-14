150 л.с. и классический «автомат»: опубликованы первые фото Lada Azimut Turbo

Выход самой мощной версии Azimut на рынок состоится в 2027 году

На дорогах Тольятти заметили кроссовер Lada Azimut с новым шильдиком Turbo. Это первое «живое» свидетельство подготовки к выпуску турбированной версии кроссовера (она уже подтверждена официально, выход на рынок должен состояться в 2027 году).

150 л.с. и классический «автомат»: опубликованы первые фото Lada Azimut Turbo
Источник изображения: Авто Культ

Azimut Turbo получит 1,5-литровый турбомотор мощностью около 150 л.с., а работать он будет в связке с классической автоматической коробкой передач — с гидротрансформатором.

Фото 1
Источник изображения: Авто Культ
Фото 1
Источник изображения: Авто Культ

Судя по первым снимкам, внешне отличить турбированную версию Azimut от остальных модификаций можно будет по шильдику Turbo на крышке багажника. Так как силовая установка, фактически, будет топовой для версии с обычным ДВС, то и оснащение таких машин будет богатым.

Авто и транспортLadaАвтоВАЗИсточники:Авто Культ

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