150 л.с. и классический «автомат»: опубликованы первые фото Lada Azimut Turbo

Выход самой мощной версии Azimut на рынок состоится в 2027 году

На дорогах Тольятти заметили кроссовер Lada Azimut с новым шильдиком Turbo. Это первое «живое» свидетельство подготовки к выпуску турбированной версии кроссовера (она уже подтверждена официально, выход на рынок должен состояться в 2027 году).

Azimut Turbo получит 1,5-литровый турбомотор мощностью около 150 л.с., а работать он будет в связке с классической автоматической коробкой передач — с гидротрансформатором.

Судя по первым снимкам, внешне отличить турбированную версию Azimut от остальных модификаций можно будет по шильдику Turbo на крышке багажника. Так как силовая установка, фактически, будет топовой для версии с обычным ДВС, то и оснащение таких машин будет богатым.