SpaceX и Falcon 9, в сторону: Rocket Lab провела 100-й запуск, Electron установила рекорд среди коммерческих ракет

Компания Rocket Lab успешно выполнила 100-й орбитальный запуск ракеты Electron. Старт состоялся 14 ноября 2026 года с космодрома в Новой Зеландии.

Ракета вывела на орбиту частный японский спутник для наблюдения за Землёй. Юбилейная миссия получила название The Mountain God Rises.

Источник изображения: space.com // Rocket Lab

Rocket Lab начала испытательные запуски Electron в мае 2017 года. Первый полёт оказался неудачным, однако уже в январе 2018 года ракета успешно вывела на низкую околоземную орбиту несколько спутников CubeSat. С тех пор 18-метровая Electron стала одной из наиболее востребованных ракет лёгкого класса, регулярно доставляя небольшие полезные нагрузки на орбиту для коммерческих и государственных заказчиков.

Источник изображения: space.com // Rocket Lab

По словам основателя и генерального директора Rocket Lab Питера Бека, компания достигла отметки в 100 запусков быстрее любого другого коммерческого разработчика орбитальных ракет, включая SpaceX с её Falcon 9. При этом надёжность Electron составляет 96% по итогам предыдущих 99 миссий.