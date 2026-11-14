Samsung Galaxy A18 4G получил вторую платформу: к Exynos 1610 добавилась MediaTek Helio G99+

В зависимости от рынка в этом смартфоне могут быть разные аппаратные платформы

Samsung запустила продажи смартфона Galaxy A18 4G в Сингапуре. При этом, как оказалось, версия для местного рынка построена не на той SoC, что используется в версии для Европы.

В Европе Galaxy A18 4G оснащается однокристальной системой Samsung Exynos 1610, а сингапурский вариант построен на SoC MediaTek Helio G99+. В остальном характеристики устройств совпадают: смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, аккумулятором на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, камерой с датчиками разрешением 50, 5 и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев. Также есть защита от пыли и воды — в соответствии со степенью IP64.

Сингапурская версия работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9, имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти (в Европе также доступна версия с 256 ГБ флеш-памяти).

В Сингапуре Galaxy A18 4G оценили в 328 сингапурских долларов (около $255 или €230). Покупателям предложат три расцветки: чёрную, голубую и серебристую. До 8 декабря действует скидка в 30 сингапурских долларов, а в некоторых магазинах «в нагрузку» обещают бесплатный адаптер питания мощностью 25 Вт.