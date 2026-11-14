Starship провёл семь часов на орбите: SpaceX готовится впервые поймать корабль башней Mechazilla

Компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship продолжает полёт по орбите Земли спустя почти семь часов после начала миссии. По данным компании, сам корабль и его теплозащитный экран находятся в исправном состоянии. Специалисты продолжают следить за работой всех систем и готовят аппарат к следующему этапу испытаний.

Главная цель предстоящего этапа — возвращение Starship на стартовую площадку Starbase в Техасе с последующим захватом специальной башней Mechazilla. SpaceX рассчитывает выполнить эту операцию примерно через 22,5 часа после старта. Если попытка окажется успешной, это станет важным шагом в отработке технологии полного повторного использования космической системы.

Сейчас команды SpaceX продолжают контролировать состояние корабля и готовность его систем к возвращению в атмосферу. Особое внимание уделяется теплозащитному экрану, которому предстоит выдержать экстремальные температуры при входе в плотные слои атмосферы.

Ранее мы публиковали фотографии, которые показали старт Starship Flight 15 и приводнение ускорителя Super Heavy Booster 22.