Starship провёл семь часов на орбите: SpaceX готовится впервые поймать корабль башней Mechazilla
Теплозащитный экран и системы корабля работают штатно
Компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship продолжает полёт по орбите Земли спустя почти семь часов после начала миссии. По данным компании, сам корабль и его теплозащитный экран находятся в исправном состоянии. Специалисты продолжают следить за работой всех систем и готовят аппарат к следующему этапу испытаний.
Главная цель предстоящего этапа — возвращение Starship на стартовую площадку Starbase в Техасе с последующим захватом специальной башней Mechazilla. SpaceX рассчитывает выполнить эту операцию примерно через 22,5 часа после старта. Если попытка окажется успешной, это станет важным шагом в отработке технологии полного повторного использования космической системы.
Сейчас команды SpaceX продолжают контролировать состояние корабля и готовность его систем к возвращению в атмосферу. Особое внимание уделяется теплозащитному экрану, которому предстоит выдержать экстремальные температуры при входе в плотные слои атмосферы.
Ранее мы публиковали фотографии, которые показали старт Starship Flight 15 и приводнение ускорителя Super Heavy Booster 22.