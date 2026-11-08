Один из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета Beget начал восстановление сайтов после масштабной кибератаки

Российский хостинг-провайдер Beget приступает к восстановлению инфраструктуры после масштабной кибератаки, нарушившей работу ряда сервисов компании.

В ночь на 8 ноября начался запуск первых серверов, предназначенных для автоматического восстановления данных из резервных копий. Компания рассчитывает, что уже в ближайшие часы начнут возвращаться в работу первые сайты, восстановленные из бэкапов. По заявлению Beget, подготовительный этап завершен, специалисты перешли непосредственно к восстановлению ресурсов клиентов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При этом инфраструктура пока функционирует не полностью. Панель управления доступна частично, пользователи могут сталкиваться с перебоями при работе с сервисами. Компания продолжает восстанавливать дата-центры и постепенно возвращать доступность своих платформ. В Beget отмечают, что процесс восстановления сайтов из резервных копий уже запущен, однако сроки возвращения отдельных ресурсов могут различаться.

Отдельно компания сообщила о подготовке к запуску облачного сервиса VPS в минимальной конфигурации. Создание новых виртуальных серверов пока недоступно, его возобновление ожидается ориентировочно через 48 часов.

По оценке компании, файловые резервные копии виртуальных серверов (VPS) сохранились только у половины клиентов. Остальные данные восстановить не удастся.