Redwire получит $20 млн от DARPA на испытания спутника

Новый аппарат проверит технологию электрореактивного двигателя, который использует разреженную атмосферу на сверхнизкой орбите в качестве рабочего тела

Американская компания Redwire получила контракт на 20 млн долларов от Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Средства выделены в рамках программы Otter, цель которой — разработать спутники с воздушно-реактивной электрической двигательной установкой для работы на сверхнизких околоземных орбитах высотой от 90 до 250 км.

На таких высотах спутники сталкиваются с повышенным сопротивлением атмосферы, из-за которого орбита быстро снижается. Технология воздушно-реактивного электрического двигателя (ABEP) должна использовать частицы разреженной атмосферы в качестве рабочего тела. Это позволит аппаратам компенсировать торможение и дольше оставаться на низкой орбите, сохраняя возможность маневрировать вблизи поверхности Земли.

Источник изображения: Redwire

Новый контракт профинансирует предварительную испытательную миссию на уменьшенной версии спутника SabreSat разработки Redwire. Запуск запланирован на конец 2027 года. Аппарат проведёт на сверхнизкой околоземной орбите менее суток, проверяя ключевые элементы воздушно-реактивной двигательной установки. Полученные в реальном полёте данные должны помочь подготовить полноценную демонстрационную миссию, сроки которой DARPA пока не объявило.

Это уже второй крупный контракт Redwire по программе Otter: в ноябре 2025 года компания получила $44 млн на предыдущий этап разработки. Параллельно Redwire выступает главным подрядчиком европейской миссии Skimsat, которая также должна продемонстрировать возможности спутников на сверхнизких орбитах. Её первый полёт намечен не ранее 2027 года.

Американская и европейская программы развиваются параллельно, однако совместное использование отдельных технологий ограничено законодательством и правилами экспортного контроля. Redwire рассчитывает применять в обоих проектах общие инструменты цифрового проектирования в тех пределах, которые допускают действующие требования.