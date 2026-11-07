Google вложит $15 млрд в дата-центры Малайзии

За два года компания расширит действующий вычислительный кампус и построит новые центры обработки данных, а также профинансирует водную инфраструктуру страны

Google планирует направить $15 млрд на развитие центров обработки данных и облачных сервисов в Малайзии в 2027–2028 годах. Об этом объявила директор по инвестициям Alphabet Рут Порат на мероприятии в Куала-Лумпуре.

Компания расширит действующий вычислительный кампус в деловом парке Эльмина в штате Селангор, а также построит новые объекты в Селангоре и соседнем штате Негери-Сембилан. Площадка в Эльмине появилась в рамках инвестиционного проекта на $2 млрд, о котором Google объявила в мае 2024 года.

Часть средств направят на обеспечение центров обработки данных водой и электроэнергией, а также на подготовку специалистов. Отдельно Google профинансирует строительство водохранилища и очистной станции стоимостью $160 млн в Негери-Сембилане. Они должны обеспечить подачу 65 млн литров питьевой воды в сутки для дата-центра и близлежащих населённых пунктов.

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Согласно оценке Google, строительство кампусов будет ежегодно поддерживать более 37 000 рабочих мест в Малайзии и добавлять около $1,1 млрд в экономику страны. После ввода объектов в эксплуатацию они должны обеспечить занятость более 9000 человек.

Малайзия стала одним из главных центров строительства дата-центров в Юго-Восточной Азии благодаря сравнительно низким затратам, развитой инфраструктуре и близости к Сингапуру. В стране расширяют присутствие Oracle, Amazon, Alibaba и ByteDance, а совокупная заявленная мощность планируемых объектов превышает 6 ГВт.

Масштабные проекты дата-центров одновременно усиливают нагрузку на местные ресурсы. В Индии строительство центра Google стоимостью $15 млрд вызвало протесты из-за опасений за водоснабжение, а на индонезийском острове Батам жители жаловались на перебои с водой на фоне расширения таких объектов. В Малайзии компания включает финансирование водной инфраструктуры в собственный инвестиционный план.