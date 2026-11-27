Компания Microsoft планирует удалить из Windows клиент Telnet, который присутствует в операционной системе с 1995 года. Об этом компания сообщила в обновлённом списке устаревших компонентов. Инструмент telnet.exe будет исключён в одном из будущих выпусков ОС, однако точные сроки пока не называются.

Telnet появился в Windows вместе с выходом Windows 95. В 1990-х и начале 2000-х годов его использовали для удалённого подключения к другим компьютерам, доступа к текстовым онлайн-играм, электронным доскам объявлений и настройки сетевого оборудования.

Со временем протокол утратил прежнее значение из-за недостаточной безопасности: Telnet передаёт данные без шифрования. Его место заняли более защищённые решения, в первую очередь SSH. Сейчас клиент в основном применяют для диагностики сетевых соединений и проверки доступности устройств.

При этом Microsoft отключила Telnet по умолчанию ещё в Windows Vista. Статус устаревшего компонента означает, что компания больше не планирует активно развивать его и может удалить в будущем обновлении. До окончательного исключения из Windows инструмент продолжит работать, но пользователям, которые применяют его для диагностики, со временем придётся перейти на альтернативные средства, в том числе PowerShell.