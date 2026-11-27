Для получения статуса нейросетям предстоит пройти экспертизу и согласование с органами безопасности

Не все нейросети одинаково российские: в России появятся два статуса для ИИ-моделей ⁠ 1

Минцифры подготовило пакет документов, определяющих правила регулирования и развития больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России. Проекты подзаконных актов к закону №243-ФЗ опубликованы для общественного обсуждения.

Документы предусматривают введение двух категорий ИИ-моделей — суверенных и национальных. Первые должны быть полностью российской разработки. Вторые могут использовать зарубежные открытые модели и отдельные компоненты, но их создание и обучение должны осуществляться российскими юридическими лицами на территории страны. При этом разработчики обязаны самостоятельно контролировать ключевые характеристики моделей и иметь возможность свободно их дообучать.

Для получения статуса модель должна пройти независимую экспертизу в Институте системного программирования РАН. Затем разработчик подает документы в Минцифры. После проверки и согласования с органами безопасности решение о присвоении категории примет правительственная комиссия по цифровому развитию. Модели, получившие одобрение, включат в открытый реестр.

Также разработчикам предоставят доступ к государственным данным для обучения ИИ. Исключение составят персональные сведения и информация, защищенная законом. Компании смогут запрашивать и данные, которых пока нет в существующих каталогах.

Основные положения регулирования планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года. Ожидается, что новые правила повысят безопасность ИИ-сервисов и поддержат развитие российских технологий.