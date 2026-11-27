Кристалл титаната бария меняет теплопроводность под действием электрического поля, экспериментальная система с таким устройством регулировала температуру с энергозатратами примерно в 9 раз ниже, чем тепловой насос

Южнокорейские учёные создали твердотельный тепловой транзистор, который позволяет управлять передачей тепла с помощью электрического напряжения. В основе устройства — объёмный монокристалл титаната бария (BaTiO₃): под действием электрического поля его теплопроводность меняется от 2,7 до 4,3 Вт/(м·К). В отличие от обычных систем охлаждения и обогрева, здесь не нужны компрессор, хладагент или движущиеся детали — электрический сигнал непосредственно меняет способность материала пропускать тепло.

Эффект связан с сегнетоэлектрическими доменами — областями кристалла с разной ориентацией электрической поляризации. При изменении напряжения эти области переориентируются, меняя условия переноса тепла внутри материала. Его переносят фононы — коллективные колебания атомов кристаллической решётки. В разных доменах они распространяются с разной эффективностью, поэтому перераспределение доменов позволяет регулировать теплопроводность. В отличие от обычного теплового переключателя с двумя фиксированными режимами, транзистор обеспечивает непрерывную настройку между ними.

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В лаборатории устройство проверили в системе с миниатюрной моделью дома и нагреваемым макетом человеческого тела. Когда требовалось сохранить тепло, электрическое поле переключало кристалл в режим теплоизоляции и повышало базовую температуру макета примерно на 0,6 °C. При необходимости отвести тепло устройство переходило в режим усиленной теплопередачи. Для сравнения, коммерческий элемент Пельтье (полупроводниковый модуль, который при прохождении электрического тока нагревает одну сторону и охлаждает другую) обеспечивал сопоставимое изменение температуры, но потреблял значительно больше энергии.

В режиме с двумя переключениями в сутки средняя потребляемая мощность теплового транзистора составила 33 мкВт/см². Для выполнения той же задачи тепловому насосу с компрессором требовалось примерно в 9 раз больше. При этом авторы подчёркивают важное ограничение: устройство не переносит тепло против существующего температурного градиента, как тепловой насос, а лишь регулирует поток от более горячей области к более холодной. Поэтому оно не заменяет холодильные установки, но может работать вместе с ними, снижая нагрузку на систему.

Возможные области применения — регулирование теплообмена в зданиях, охлаждение аккумуляторов и силовой электроники, а также системы терморегуляции космических аппаратов. Авторы также проверили стабильность кристалла: после 100 000 циклов электрического переключения изменение теплопроводности оставалось примерно на уровне 2%, а коэффициент переключения изменился менее чем на 1%.

Работа показывает, что электрическим сигналом можно управлять не только током в электронных компонентах, но и теплопередачей непосредственно в твёрдом материале. Следующий шаг — разработка устройств, которые смогут использовать этот эффект в реальных системах отопления, охлаждения и отвода тепла.