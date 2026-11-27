Запущенный в 1977 году американский зонд Voyager-1 больше не передаёт данные на Землю — в NASA ищут способ оживить аппарат ⁠ 9

Voyager-1 перестал передавать научные данные на Землю из-за неисправности бортового компьютера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию о состоянии межпланетного аппарата. Проблему NASA обнаружило 14 ноября. С тех пор зонд передаёт только несущий радиосигнал, который подтверждает наличие связи, но не содержит полезной информации. Предположительно, сбой затронул компьютер, отвечающий за сбор и обработку данных с научных приборов.

Для экономии энергии на борту Voyager-1 сейчас работают только два из десяти приборов. Специалисты NASA уже пытаются восстановить работу аппарата. На установление связи и получение ответа от зонда может уйти около двух суток: сигналу требуется значительное время, чтобы преодолеть расстояние до Земли и обратно.

Напомним, Voyager-1 стал первым созданным человеком аппаратом, удалившимся от Земли на расстояние одного светового дня — около 25,9 млрд километров. Зонд запустили в сентябре 1977 года для исследования внешних планет Солнечной системы и межзвёздного пространства.