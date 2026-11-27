Роскосмос намерен активнее использовать искусственный интеллект при проектировании ракетно-космической техники и обработке данных дистанционного зондирования Земли. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, одна из главных задач — перевести проектирование в цифровой формат с применением ИИ, чтобы создавать на этой основе более совершенную технику.

Ещё одно направление — повышение детализации спутниковых снимков. Баканов привёл пример, когда с помощью алгоритмов искусственного интеллекта изображение с исходным разрешением один метр можно обработать так, чтобы получить картинку с детализацией до 0,5 метра. Кроме того, на Международной космической станции уже работает помощник космонавта на базе GigaChat от Сбера.

По словам главы Роскосмоса, нейросеть GigaChat уже подготовила более 350 отчётов по результатам голосовой записи экспериментов, проводимых экипажем МКС. Таким образом, ИИ применяют не только для автоматизации работы космонавтов, но и для обработки научных данных. Баканов отметил, что ракетно-космическая отрасль, как и другие сферы промышленности и экономики, активно внедряет нейросети в рабочие процессы.