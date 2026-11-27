Нарисовал — и нашел: в Wildberries добавили генерацию картинок по рисунку и тексту

Команда Wildberries обновила поиск товаров по изображению, добавив возможность генерировать картинки на основе рисунка и текстового описания. Теперь пользователи могут самостоятельно нарисовать нужную деталь на загруженной фотографии, дополнить набросок словами, а затем искать товары по получившемуся изображению. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ).

Ранее в фотопоиске можно было только редактировать исходную картинку с помощью инструментов рисования. После обновления система объединяет нарисованные элементы и текстовый запрос, генерирует новое изображение и подбирает похожие товары на маркетплейсе.

Например, пользователь может добавить на фотографию человека праздничный колпак, а в описании уточнить, что он должен быть с рисунком единорога. После нажатия кнопки «Создать» нейросеть сформирует изображение с учетом обоих элементов и запустит поиск подходящих товаров.

Новый сценарий рассчитан в том числе на случаи, когда покупатель не может точно описать нужную вещь словами или не располагает ее фотографией. По данным Wildberries, маркетплейс стал первым среди российских площадок, внедрившим сочетание генерации изображений по рисунку и текстовому запросу непосредственно в поиске товаров.