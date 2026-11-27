9000 мАч, 80 Вт, 200 Мп и максимальная защита IP69K. Honor 700 Pro и Honor 700 вышли в продажу в Китае ⁠ 1

Honor объявила о начале продаж смартфонов серии Honor 700 в Китае. Линейка представлена тремя моделями, цены с учётом государственных субсидий — от 2900 до 5100 юаней (примерно $410–720).

Все смартфоны серии оснащаются экранами OLED с диагональю 6,57 дюйма, разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и фирменной технологией защиты зрения Oasis. Толщина корпуса составляет 7,96 мм, масса — 211 г. Устройства защищены от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K. Также предусмотрена функция AI Oasis, позволяющая оценивать признаки сухости глаз. На задней панели размещён дополнительный экран диагональю 1,59 дюйма с функциями искусственного интеллекта. Вокруг него расположено кольцо мягкой подсветки с тремя режимами работы, предназначенное в том числе для селфи.

В главном модуле основной камеры Honor 700 и Honor 700 Pro используется 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,56 дюйма. В дополнение к нему предусмотрены 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный перископный модуль с 3,5-кратным оптическим зумом. Для расширения возможностей съемки с зумом для Honor 700 и 700 Pro предлагается дополнительный телеобъектив Honor G200 — он расширяет зум до 15х.

Смартфоны базируются на разных однокристальных системах: Honor 700 получил Snapdragon 8s Gen 4, Honor 700S — Snapdragon 7 Gen 4, Honor 700 Pro — Snapdragon 8 Gen 5. Все устройства оснащаются батареями Qinghai Lake ёмкостью 9000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт, а Honor 700 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Напомним, официальная премьера линейки Honor 700 состоялась в начале текущей недели.