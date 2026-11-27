С 1 марта 2027 года Google начнет публиковать номера телефонов и физические адреса разработчиков Android-приложений по всему миру. Эти сведения будут отображаться вместе с приложениями в Google Play. Нововведение уже вызвало критику со стороны независимых разработчиков, особенно тех, кто работает из дома и не имеет отдельного офиса.

Чтобы соблюдать требования законодательства Великобритании и Европейского союза, разработчики должны будут указать, ведут ли они коммерческую деятельность. К категории предпринимателей Google предлагает относить тех, кто регулярно получает доход от приложений или систематически проводит через них транзакции. Подтвердить свой статус необходимо до 1 февраля 2027 года.

Разработчикам, выбравшим коммерческую категорию, придется предоставить сведения о компании, номер телефона и адрес. Google намерена сделать эту информацию доступной пользователям во всех странах, а не только в Европе. При этом компания не разрешает указывать абонентские почтовые ящики вместо физического адреса.

Новые правила могут создать дополнительные риски для конфиденциальности небольших студий и индивидуальных авторов. Некоторые из них уже рассматривают аренду офисов, чтобы не раскрывать домашний адрес. За отказ предоставить необходимые сведения Google сможет ограничить выпуск обновлений, а затем удалить приложения из магазина во всех регионах. Для сравнения, Apple публикует контактные данные разработчиков только в странах, где этого требует законодательство.