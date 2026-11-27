Швейцария впервые подтвердила кибератаки с применением автономных ИИ-агентов, в результате которых злоумышленники проникли в системы операторов критической инфраструктуры. Всего за последние дни выявили 5 таких инцидентов: успешными оказались 4. Об этом сообщил глава Национального центра кибербезопасности страны Флориан Шютц в интервью телеканалу SRF.

Три атаки были направлены против операторов критической инфраструктуры, две из них завершились взломом. Среди пострадавших также оказались малые и средние компании. Названия организаций и злоумышленников не раскрываются. Несмотря на проникновение в системы критически важных объектов, серьёзных перебоев в их работе не зафиксировано.

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Атакующие ИИ-агенты самостоятельно находят уязвимости, проверяют множество систем параллельно и меняют методы взлома при обнаружении защитных механизмов. Они используют известные, но не устранённые слабые места, сокращая время, которое остаётся специалистам для обнаружения вторжения и реакции.

Аналогичные кампании зафиксировали Италия и Великобритания. Итальянская группа реагирования на компьютерные инциденты CSIRT Italia сообщила о случаях, когда автономные агенты проникали в большое количество систем за несколько часов. Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) отметил резкий рост атак с применением ИИ с сентября 2026 года. Европейская комиссия также подтвердила взлом кадровых, медицинских и переводческих систем с помощью ARTEX.

По данным Швейцарии, количество свободно доступных в интернете инструментов для ИИ-атак почти удвоилось с октября. При этом сами уязвимости остаются давно известными: утёкшие пароли, ошибки конфигурации, отсутствие аутентификации и слабости API. Ведомства рекомендуют устанавливать критические обновления в течение 24 часов, ограничивать доступ к системам из интернета и использовать многофакторную аутентификацию. Главным изменением стала скорость: автономные агенты способны одновременно эксплуатировать множество известных уязвимостей, оставляя защитникам гораздо меньше времени на реакцию.