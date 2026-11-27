Начало пусковых работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции запланировано на декабрь 2026 года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, строительство станции продолжается одновременно на всех четырёх энергоблоках.

Россия и Турция также обсуждают возможность участия турецких компаний в проекте. По словам Новака, стороны подробно рассмотрели этот вопрос, и сейчас ведётся работа над созданием необходимых условий для их вхождения. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщал, что турецкие компании проявляют интерес к приобретению долей в уставном капитале проекта и с ними уже ведутся переговоры.

АЭС «Аккую» станет первой атомной электростанцией Турции. Её строит «Росатом» по модели Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»), которая предполагает, что российская сторона не только возводит станцию, но и остаётся её владельцем и оператором. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый.