Android уже не тот: iOS и HarmonyOS отвоевывают рынок смартфонов по всему миру ⁠ 1

По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2026 года доля Android на мировом рынке смартфонов снизилась до 74% против 79% годом ранее. Это минимальный показатель для третьего квартала за всю историю наблюдений. Одновременно позиции iOS и HarmonyOS укрепились.

В целом мировые продажи смартфонов за квартал сократились на 16% в годовом выражении. На рынок повлиял дефицит оперативной памяти: производители бюджетных устройств столкнулись с нехваткой комплектующих, а в более дорогом сегменте выросли цены. Широкое присутствие Android во всех ценовых категориях сделало эту платформу особенно уязвимой к спаду.

Доля iOS, напротив, увеличилась с 17% до 21% — это рекордный результат для III квартала. Продажи iPhone выросли на 2% год к году. При этом серия iPhone 18 Pro оказалась востребованнее предшественников, несмотря на повышение цен.

HarmonyOS сохранила 5% мирового рынка, однако в Китае ее доля выросла с 17% до 22%. Продажи Huawei на внутреннем рынке увеличились на 12%, хотя весь китайский рынок сократился на 10%. В Counterpoint Research считают, что сентябрьское повышение цен на устройства компании может замедлить дальнейший рост.