Без роуминга и киосков в аэропортах: WhatsApp предложит туристам eSIM ⁠ 2

Команда WhatsApp объявила о грядущем запуске новой функции Travel eSIM, которая позволит покупать и устанавливать виртуальные SIM-карты для мобильного интернета во время зарубежных поездок, не покидая мессенджер.

Сервис даст возможность подключаться к интернету после прибытия в другую страну без поиска местной SIM-карты, общественного Wi-Fi или использования дорогостоящего роуминга. При этом пользователи смогут продолжать пользоваться WhatsApp со своим привычным номером телефона, а также другими приложениями, которым требуется доступ к сети.

Для реализации проекта компания сотрудничает с операторами и поставщиками eSIM, среди которых Jio, Smart Axiata, Smart Communications и Verizon. Запуск начнется в ближайшее время в отдельных странах, однако конкретный список регионов пока не раскрывается.

Новая возможность появится непосредственно в приложении WhatsApp, когда станет доступна в соответствующей стране. По данным WABetaInfo, приобрести eSIM можно будет через раздел учетной записи, выбрав нужное направление из списка или воспользовавшись поиском.

Для работы Travel eSIM потребуется смартфон с поддержкой технологии eSIM. Сроки полноценного международного запуска и условия приобретения пакетов мобильного интернета пока не уточняются.