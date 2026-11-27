Xiaomi представила на своей платформе Youpin новый очиститель воды Mijia Water Purifier 3C 1000. Устройство предназначено для очистки водопроводной воды и прошло сертификацию, подтверждающую соответствие требованиям к системам очистки воды для младенцев и детей. Розничная цена — 1100 юаней, а на старте продаж новинку можно приобрести за 1000 юаней (около $140).

Очиститель выполнен в фирменном белом корпусе с закруглёнными углами и оснащён системой из двух фильтрующих картриджей. Размеры устройства составляют 127×420×310 мм, что позволяет разместить его под кухонной мойкой. Скорость подачи очищенной воды из крана достигает 3,2 л/мин. Наполнение стакана объёмом 150 мл занимает около 2,8 секунды. Общий ресурс очистки — 4000 литров. Для снижения шума при работе предусмотрена встроенная насосная система с пятью камерами.

Система фильтрации включает 11 ступеней очистки. В их числе фильтр из полипропиленового волокна, угольные элементы и мембрана обратного осмоса. Устройство фильтрует элементы размером до 0,0001 мкм. По данным Xiaomi, система способна удалять 145 видов загрязнителей, включая свинец и кадмий, эффективность удаления которых — 99,9% и 99,8% соответственно.

Производитель подчёркивает, что фильтрующие материалы не содержат ингибиторов образования накипи, поэтому такие вещества не попадают ни в очищенную воду, ни в слив. Также в конструкции отсутствует бисфенол А. Рекомендуемый срок замены PPC-фильтра составляет 24 месяца, мембраны обратного осмоса — 60 месяцев.