С помощью открытых моделей Сбера энтузиасты смогут самостоятельно создать голосового помощника, который понимает обычную речь и управляет бытовой техникой без интернета

Сбер представил открытый набор ИИ-моделей и инструментов для создания голосового помощника умного дома. Решение позволяет разработчикам и энтузиастам самостоятельно настроить управление бытовой техникой с помощью обычных голосовых команд. При этом обработка запросов происходит непосредственно на компьютере или смартфоне, без подключения к интернету.

Основой системы стала компактная языковая модель GigaEdge LLM на 129 млн параметров. После сжатия она занимает около 70 МБ, а вместе со средой выполнения — 90 МБ. Модель понимает не только прямые команды, но и разговорные формулировки, учитывает контекст диалога, уточняет неоднозначные просьбы и поддерживает последовательное управление устройствами. Например, пользователь может попросить выключить весь свет, кроме кухонного, или изменить настройки ранее включённого освещения.

Для взаимодействия с техникой применяется открытый протокол MCP, позволяющий подключать устройства разных производителей без дополнительного обучения модели. В комплект также вошли технология шумоподавления GigaEdge Enhance и программный набор GigaEdge SDK, объединяющий распознавание речи и передачу команд.

Все компоненты опубликованы бесплатно под лицензией MIT. Технологии уже используются в новых моделях умных колонок «СберБум», которые разрабатывает SberDevices. Помимо умного дома, решения могут применяться в робототехнике и образовательных проектах.