Модель распознает эмоции в голосе, находит нужные эпизоды в роликах и сопоставляет информацию из разных файлов

Сбер представил GigaChat Omni — мультимодальную нейросеть, способную одновременно обрабатывать текст, изображения, аудио и видео. Модель анализирует исходные файлы без предварительного преобразования звука в текст или изображений в описание. Она уже доступна пользователям ИИ-помощника «ГигаЧат».

Пользователи могут отправить в одном сообщении видео, фотографию, голосовую запись и документ. Модель сопоставит информацию из разных источников, распознает эмоции и интонации в речи, определит количество говорящих, учтет фоновые звуки и найдет нужный эпизод в ролике с точностью до секунды. Кроме того, она умеет анализировать графики, диаграммы и научные схемы.

GigaChat Omni также опубликована под лицензией MIT, разрешающей коммерческое использование. Разработчики смогут применять модель в собственных проектах.

Как рассказали в Сбере, по результатам сравнения с 21 публичным бенчмарком модель вошла в первую двойку в 17 тестах. Особенно высокие результаты она показала при работе с русскоязычными документами: в распознавании рукописного текста получила 90,4 балла против 85 у ближайшего конкурента. В тестах на понимание аудио модель заняла первые места в трех из пяти испытаний.

В основе разработки лежит языковая модель GigaChat, дополненная технологиями обработки звука и компьютерного зрения. Для работы с аудио используется GigaAM, а специальный модуль сжимает видеокадры, позволяя анализировать продолжительные записи. При обучении применялись русскоязычные тексты, аудиозаписи, изображения и видео.