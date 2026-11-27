С подсветкой Direct LED и под управлением HyperOS 4

Xiaomi представила телевизор Redmi TV A55 2027 Level 1 Energy Efficiency Edition. Новинка представлена на площадке Youpin, цена — 1600 юаней ($225).

Телевизор получил панель с Direct LED, разрешением 3840 х 2160 пикселей и кадровой частотой 165 Гц. В нижней части корпуса расположены два стереодинамика мощностью 10 Вт каждый.

В основе Redmi TV A55 2027 лежит SoC с пятью ядрами Cortex-A55. Объем оперативной памяти составил 1,5 ГБ, флеш-памяти — 32 ГБ. Также предусмотрены адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а для подключения внешних устройств — HDMI 2.0, два USB-A 2.0, AV-вход, Ethernet и S/PDIF.

Телевизор работает под управлением HyperOS 4. По данным производителя, запуск приложений ускорился на 40,04%. В систему встроен голосовой помощник Xiao AI с поддержкой голосового управления на расстоянии, расширенных ответов на вопросы и поиска спортивных трансляций. Также предусмотрены трансляция изображения с различных устройств и детский режим с дополнительными ограничениями.