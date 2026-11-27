Для выступления инженеры обучили роботов воспроизводить хореографические движения, соблюдать ритм и синхронизироваться с танцорами

На открытии международной конференции AI Journey Сбер представил балетную постановку с участием студентов Академии танца Бориса Эйфмана и человекоподобных роботов «Юни». По заявлению компании, это первое в мире шоу такого формата.

Для подготовки выступления инженеры Сбера совместно с преподавателями и студентами академии обучали роботов балетным движениям. Танцоры демонстрировали хореографические элементы, на основе которых специалисты настраивали движения машин. Постепенно «Юни» научились воспроизводить отдельные па, объединять их в последовательности, соблюдать ритм и синхронизироваться с людьми.

Проект стал практическим испытанием разработок Сбера в области физического искусственного интеллекта (Physical AI). Балет потребовал от роботов точности движений, координации и способности взаимодействовать с партнёрами в реальном времени.

По словам представителей компании, постановка позволила проверить технологии управления и синхронизации робототехнических систем в условиях сложной хореографии. Полученные решения могут применяться и за пределами искусства.

Сбер сотрудничает с Академией танца Бориса Эйфмана более 15 лет. Новая постановка стала продолжением этого партнёрства и приурочена к 185-летию банка. Выступление объединило классическую хореографию и робототехнику, продемонстрировав возможности совместной работы человека и машины.

AI Journey — ежегодная международная конференция, посвящённая развитию искусственного интеллекта и его применению в науке, экономике и общественной жизни.