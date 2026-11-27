Сейчас технологию используют на пяти маршрутах, ей воспользовались более тысячи пассажиров

Билет и паспорт не понадобятся? РЖД готовят расширение посадки в поезда по биометрии ⁠ 2

«Российские железные дороги» могут расширить применение биометрии для посадки в поезда дальнего следования. Новые направления могут подключить к сервису уже в 2027 году. Об этом сообщил заместитель главы холдинга Евгений Чаркин в интервью ТАСС на форуме «Транспорт России».

По его словам, сроки расширения проекта будут зависеть от результатов тестирования. В РЖД намерены убедиться в надежности технологии, безопасности процедуры и удобстве для пассажиров. При успешном завершении испытаний сервис рассчитывают постепенно внедрять на других маршрутах в ближайшие несколько лет.

На сегодняшний день более 1 тыс. пассажиров воспользовались биометрией при посадке. Технология действует на пяти направлениях: Москва — Кострома, Москва — Иваново, Москва — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.

В РЖД рассматривают биометрическую идентификацию как альтернативный способ подтверждения личности при посадке в поезд без предъявления традиционных документов.