На Демиховском машиностроительном заводе собрали первый российский поезд на водородных топливных элементах. На предприятии также завершают сборку второго состава. Новые поезда предназначены для работы на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и должны стать альтернативой дизельным составам.

Поезд использует водородные топливные элементы для выработки электроэнергии и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ в процессе движения. При необходимости он также может переключаться на питание от аккумуляторов. Силовая установка полностью разработана в России.

Водородный поезд одновременно стал и первым в России низкопольным электропоездом: конструкция позволяет пассажирам заходить в вагоны с разных платформ без необходимости преодолевать высокие ступени, что должно упростить посадку и высадку.

Первый поезд планируют отправить на Сахалин, где он будет обслуживать неэлектрифицированные участки железной дороги.

По словам Александра Лошманова, заместителя генерального директора АО «Трансмашхолдинг», силовая установка поезда создана с учетом российских условий, в рамках жестких требований к безопасности и сертификации. Весь комплекс испытаний планируется завершить к 4 кварталу 2027 года, и в том же квартале планируется получить сертификат.