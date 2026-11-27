В России собрали первый водородный поезд
Сборка второго состава завершается
На Демиховском машиностроительном заводе собрали первый российский поезд на водородных топливных элементах. На предприятии также завершают сборку второго состава. Новые поезда предназначены для работы на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и должны стать альтернативой дизельным составам.
Поезд использует водородные топливные элементы для выработки электроэнергии и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ в процессе движения. При необходимости он также может переключаться на питание от аккумуляторов. Силовая установка полностью разработана в России.
Водородный поезд одновременно стал и первым в России низкопольным электропоездом: конструкция позволяет пассажирам заходить в вагоны с разных платформ без необходимости преодолевать высокие ступени, что должно упростить посадку и высадку.
Первый поезд планируют отправить на Сахалин, где он будет обслуживать неэлектрифицированные участки железной дороги.
По словам Александра Лошманова, заместителя генерального директора АО «Трансмашхолдинг», силовая установка поезда создана с учетом российских условий, в рамках жестких требований к безопасности и сертификации. Весь комплекс испытаний планируется завершить к 4 кварталу 2027 года, и в том же квартале планируется получить сертификат.