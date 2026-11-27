Вице-президент SpaceX Чад Гиббс, отвечавший за развитие Starlink, покинул компанию после более чем 10 лет работы. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на внутреннюю переписку корпорации.

Гиббс руководил рядом ключевых направлений Starlink, включая цепочки поставок, продажи услуг и техническую поддержку. Кроме того, он отвечал за работу компании на рынке мобильных операторов.

Об уходе Гиббса сотрудникам сообщил глава Starlink Майкл Николлс. Он поблагодарил руководителя за десятилетие работы и большой вклад в развитие компании, пожелав ему заслуженного отдыха. При этом ни причины ухода, ни дальнейшие планы Гиббса не раскрываются. SpaceX пока не назвала преемника, а уход Гиббса назвала «серьезной организационной переменой». Сам Гиббс и представители корпорации не стали комментировать ситуацию журналистам. До прихода в SpaceX Чад Гиббс работал в международной консалтинговой компании McKinsey.

Кадровые изменения происходят на фоне активного расширения Starlink. По данным Business Insider, на этот сервис пришлось более 60% выручки SpaceX за прошлый год, а выручка подразделения связи компании в III квартале 2026 года достигла $5,25 млрд. Помимо спутникового интернета, SpaceX развивает направление мобильной связи, сотрудничает с Qualcomm в проекте наземной сотовой инфраструктуры и добивается разрешения на запуск до 100 000 дополнительных спутников. Уход одного из руководителей, отвечавших за коммерческое развитие Starlink, приходится на период масштабной трансформации бизнеса.