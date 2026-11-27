Новые требования должны снизить риск повреждения электронной компонентной базы и обеспечить сохранение ее характеристик на протяжении 15 лет и более

Чтобы микросхемы не испортились на складе: в России разработали новые правила для доверенных микросхем ⁠ 6

Специалисты Центра экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ разработали концепцию нормативного регулирования хранения доверенных интегральных микросхем. Предложение предусматривает выделение хранения в самостоятельный этап жизненного цикла электронной компонентной базы (ЭКБ) и установление требований к условиям размещения продукции.

Необходимость разработки таких правил связана с отсутствием единых стандартов, регулирующих хранение готовых микросхем. Анализ более 1400 публикаций и десятков ГОСТов показал, что в действующих документах этот процесс практически не регламентирован.

Между тем микросхемы могут находиться на складах производителей, поставщиков и конечных заказчиков. Нарушение температурного и влажностного режимов, недостаточная защита от статического электричества и отсутствие регулярного контроля способны привести к коррозии, окислению контактов и ухудшению паяемости компонентов.

НИЯУ МИФИ совместно с Российским институтом стандартизации, НПО «Критические информационные системы» и ЭНПО СПЭЛС сформулировал общие требования к складским помещениям и условиям хранения микросхем. Они охватывают контроль температуры и влажности, чистоты воздуха, защиту от электростатических разрядов, а также требования к одежде персонала и учету сроков хранения.

По оценке разработчиков, соблюдение предложенных норм позволит сохранять характеристики доверенной электронной компонентной базы на протяжении 15 лет и более, в том числе при длительном хранении сверх гарантийных сроков.