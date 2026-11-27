Mozilla намерена сделать новый дизайн Nova обязательным для всех пользователей браузера Firefox. В декабре компания планирует удалить настройку, которая позволяла вернуться к прежнему интерфейсу. Таким образом, пользователи, отключившие обновлённое оформление через параметр browser.nova.enabled, автоматически получат новый дизайн.

В Mozilla объясняют решение завершением внедрения Nova. По мнению разработчиков, фиксация настроек позволит обеспечить стабильную работу браузера и избежать непредвиденного поведения интерфейса.

При этом компания учла часть замечаний сообщества. В Firefox 161 появились классические темы с однотонными цветами без градиентов, одна из которых напоминает прежнее оформление Proton. Также разработчики добавили кнопку Fire для очистки истории одним нажатием, вернули боковой индикатор контейнерных вкладок в вертикальном режиме и восстановили поддержку компактного режима. Однако главная претензия пользователей — чрезмерное количество скруглённых элементов — пока остаётся без изменений.