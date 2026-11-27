Google сообщила об исправлении ошибки, но не раскрыла ее причину

Компания Google устранила ошибку, из-за которой веб-версия Gemini потребляла слишком много оперативной памяти при работе в браузере Chrome. Об этом сообщил официальный аккаунт службы поддержки компании в ответ на жалобу пользователя Reddit. Ранее одна открытая вкладка с чат-ботом могла занимать несколько гигабайт ОЗУ, замедляя работу компьютеров.

Проблема сохранялась более года. Пользователи сообщали, что потребление памяти достигало 6,4 ГБ, а в отдельных случаях — 8,4 ГБ. В одном из зарегистрированных в декабре 2025 года случаев даже неавторизованная сессия увеличила расход памяти со 100 МБ до 1,3 ГБ. Другой пользователь заметил, что диалог из пяти сообщений с прикрепленным PDF-файлом за 15 минут увеличил потребление ОЗУ с 250 до 900 МБ.

14 ноября пользователь Reddit опубликовал скриншот, на котором вкладка Gemini занимала более 5 ГБ памяти. Представители Google подтвердили, что исправление уже выпущено, и попросили сообщать о повторении проблемы. При этом компания не раскрыла причину ошибки и технические подробности обновления.

Переустанавливать приложение или устанавливать обновления вручную не требуется: исправление распространяется непосредственно на веб-версию Gemini. Проверить расход памяти можно, наведя курсор на вкладку Chrome или открыв диспетчер задач браузера. Google также рекомендует отправлять сообщения об ошибках, если повышенное потребление ОЗУ сохраняется.